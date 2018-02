Diário de Cannes (13)

CANNES – Pela manhã estava entrevistando Paz Veja e queria ver o venezuelano. Terminei perdendo o evento Mercenários. O novo filme da série de Sylvester Stallone estreia em agosto. Vieram todos – Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes etc. Não fui, como já disse, mas Elaine Guerini me contou que foram projetadas algumas cenas, seguidas de uma coletiva muito engraçada. Stallone e Schwarzenegger, cada um mais botocado que o outro, lembraram a rivalidade do passado, quando competiam para ver quem era o último herói de ação. Agora, caquéticos – admitiram -, precisam unir forças para assaltar a bilheteria. Schwarzenegger, depois que deixou o governo da Califórnia, está voltando com força ao cinema. Vem aí um novo Terminator.

