Diário da Croisette (5)

CANNES – Depois da Bela da Tarde adolescente de François Ozon, a Bling Ring de Sofia Coppola. Seu filme conta a história de uma gangue de adolescentes que roubava casas de celebridades em Hollywood. Por que se prostitui a garota de Ozon? É mais fácil saber porque roubam os jovens de Sofia Coppolsa. Querem ter as roupas de grife, as marcas que seus idolos ostentam. E eles colocam tudo no Facebook, viram celebridades também. Sofia não emite julgamento. Filma num estilo frio e distnciado. Seu filme leva jeito de virar cult. Daquiu a pouco tem a coletiva da diretora. Vamos ver o que tem a dizer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.