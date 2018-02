CANNES – Saoh os ultimos minutos para apostasy antes da outorga da Palma de Ouro de 2013. Quem, ou quais saoh os escolhidos de juri de Steven Spielberg? Jah pisaram no tapete vermelho e fizeram a derradeira montee des marches deste ano Jia Zhang-ke, Abdellatif Kechiche (e suas atrizes), Hirokazu Kore-eda, Alexander Payne e Asghar Farhadi, o que significa que Um Toque de Pecado, A Vida de Adele, Tal Pai tal Filho, Nebraska e O Passado estaoh entre os vencedores. Torco por todos, menos o Farhadi, mas nada me alegrou mais do que ver agora chegar Amat Escalante. Tive uma verdadeira emocaoh – uma epifania – vendo hoje Heli. E chegou Paolo Sorrentino. La Grande Bellezza tambem estah na parade. Comeco a acreditar que Spielberg fez a coisa certa.

