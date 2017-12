Diálogos cruzados

BRASÍLIA – Cá estou, desde ontem, como jurado de longa do 49.º festival. Vai ser uma experiência esquisita ver os filmes e não escrever imediatamente sobre eles. Quase descartei por isso. Ir aos debates sem polemizar – qual é a graça? Tenho tido matérias diárias no Caderno. Para amanhã, quinta, a capa de O Silêncio do Céu, com a entrevista de Leonardo Sbaraglia, com quem terminei falando pelo telefone, na correria do dia de meu aniversário. Vi outro filme dele no fim de semana aí em São Paulo. Gostei bastante de O Fim do Túnel, que deve estrear nas próximas semanas. Posso falar do programa de abertura porque foram dois filmes fora de concurso. O curta Improvável Encontro, de Lauro Escorel, e o longa Cinema Novo, de Eryk Rocha, que já havia visto em Cannes. Os dois filmes dialogam de forma muito interessante. Escorel investiga o universo das fotografias de Thomas Farkas e José Medeiros. Ambos foram amigos e se influenciaram. Separados pela vida, reencontraram-se. Acabo de Ler Sócrates e Casagrande – Uma História de Amor. Aqui, temos outra. (Im)provável encontro. Mais que prováveis encontros, os dos cineastas do Cinema Novo. Nós que queríamos mudar o mundo e o cinema, nós que amávamos tanto a revolução. Os 15 ou 20 minutos iniciais de Cinema Novo,o filme, são mágicos. Perdi a noção do tempo. A partir da imagem emblemática de Manuel e Rosa correndo no desfecho de Deus e o Diabo, Eryk e seu prodigioso montador, Renato Vallone, reúnem fragmentos de filmes. Só gente correndo. Momentos de antologia do cinema brasileiro. Dar movimento ao movimento do Cinema Novo. Os autores falam – em arquivos da época. Falam no presente. Sonhos de uma geração. O golpe militar. E os personagens correm de novo no fim. A urgência de filmar e entender o mundo. E primeiramente – Fora, Temer. Eryk iniciou a apresentação de seu filme no Cine Brasília com a palavra de ordem da esquerda. Foi uma apoteose. O cinema veio abaixo. Uma gritaria que deve ter dado pára ouvir em Nova York, onde Temer foi discursar na ONU, defendendo o impeachment. O filme tem uma fala de Cacá Diegues – o AI-5 dispersou os cinenovistas e transformou em sonhos individuais o que era um projeto coletivo, de vida e cinema. Eryk, na contramão do processo que legitimou Temer, está preocupado com a representatividade dos movimentos sociais no Brasil de 2016. Os estudantes que apanham na rua, os índios, os quilombolas. Parte dessa discussão já estava nos curtas que vimos em Gramado. Imagino que vá prosseguir aqui. Cinema Novo é um filme de amor, um amor tão grande que Eryk, generoso, abraça autores como Walter Hugo Khouri e Luiz Sérgio Person, o cinema com a cara de São Paulo, não necessariamente cinenovista, ou não cinenovista. Khouri, O Corpo Ardente. Khouri, um corpo ardente. O sueco do cinema brasileiro, deslocado no tempo e no espaço. Os personagens e atores que correm diante da câmera potencializam na tela uma representação do corpo. Muito se falou hoje no debate sobre o machismo dos diretores do Cinema Novo. Mulheres, só as musas. Mas havia esse amor pelo povo brasileiro, representado por atores míticos como Othon Bastos, Fernanda Montenegro, Norma Bengell, Antônio Pitanga, Odete Lara, Luiza Maranhão, a estonteante Sophia Loren negra. Cinema Novo estreia em 3 de novembro. Antes, passa no Festival do Rio. Improvável Encontro é parte de um projeto maior, que pretende mapear a fotografia brasileira. Vou poder voltar a tudo isso.

