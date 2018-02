Diario de Cannes (34)

CANNES – Bye-bye Palma de Ouro. O premio do juri foi atribuido ex-aequo a Mommy, de Xavier Dolan, e a Adieu au Langage, de Jean-Luc Godard. Na verdade, foram os dois filmes mais inovadores, justamente do ponto de vista da linguagem, do festival. O formato quadrado de Dolan, o 3-D de Godard foram e continuam sendo alvo de muitos debates. Nao se pode dizer que o juri de Jane Campion nao esteja sendo coerente. E M. la presidente se emocionou muito quando Dolan disse que, ateh onde se lembra, O Piano foi o primeiro filme que viu (e que despertou nele o amor pelo cinema). Jane Campion atravessou o palco para abraca-lo. Na plateia, as atrizes de Dolan choravam.

