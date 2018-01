Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Alain Resnais e os outros que nos perdoem, mas no ‘Caderno 2’ de hoje Luiz Zanin Oricchio e eu fazemos uma aposta em dez filmes imperdíveis entre os 424 que Leon Cakoff selecionou para a Mostra. É verdade que o jornal dá a cara a bater, numa aposta arriscadíssima, dizendo que, se fosse para selecionar um só filme – hipótese improvável, mas não impossível -, o cinéfilo não deveria vacilar, escolhendo o ‘Independência’, de Raya Martin. Vamos aos dez – ‘Yuki & Nina’, longa de estreia do ator Hypolithe Girardot, em parceria com Nobuhiro Suwa; ‘Shirin’, de Abbas Kiarostami; ‘Mother’, de Bong Joon-ho; ‘Perseguição’, de Patrice Chéreau; ‘Vencer’, de Marco Bellocchio; ‘O Inferno de Clouzot’, de Serge Bromberg e Ruxendra Medrea, que resgata ‘aquelas’ imagens de Romy Schneider; ’35 Doses de Rum’, de Claire Denis; ‘Lebanon’, de Samuel Maoz; e dois nacionais, ‘Natimorto’, de Paulo Machline, e ‘O Sol do Meio Dia’, de Eliane Caffé. Apertem os cintos, a Mostra vai começar.

