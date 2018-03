Dez no Oscar

Não estou sabendo direito, ou não estou sabendo nada, mas parece que a Academia de Hollywood está estabelecendo novas regras para a indicação de candidatos ao melhor filme. Serão dez, a partir do ano que vem. Havia saído ontem à tarde do jornal para entrevistar Fernando Trueba, que amanhã dá uma palestra no Instituto Cervantes, às 19 horas, debatendo com o público cinema e música na abertura do In-Edit, festival de documentários musicais criado na Espanha e que desembarca no Brasil depois de ganhar ediçõesa no Chile, na Argentina e no México. Após a entrevista com o Trueba, diretor de ‘Sedução’ e ‘Calle 54’, tentei ver ‘Transformers 2’, o que ainda não consegui. Hoje pela manhã, tinha 1001 matérias – entrevistas, principalmente, com Trueba, Bressane, Henrique Goldman, Elsa Zylberstein etc. Só agora arranjei um tempinho para postar. Comentei com o Bira, Ubiratan Brasil, esse negócio do Oscar e chegamos à conclusão de que deve ter sido pressão dos produtores. A simples menção da estatueta nos cartazes aumenta – e bastante! – as rendas dos filmes. Mas será só isso? Prometo voltar ao assunto. Se souberem de mais coisas, me informem.

