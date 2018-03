Devolvendo os direitos autorais a John Landis

Ainda não abri minha caixa de e-mails para valida os possíveis comentários sobre o post de Michael Jackson. Tive, ou melhor, tivemos, um dia infernal no ‘Caderno 2’. Todas aquelas matérias pela manhã, à tarde os filmes na TV de domingo e, quando parecia que as coisas iam relaxar, as mortes de Farrah Fawcett e Michael Jackson. Quando consegui fechar meu texto sobre o rei do pop para a edição de amanhã do ‘Estado’, João Luiz anunciou que Jeff Goldblum também morrera, de uma queda na casa dele. A morte depois não foi confirmada. Talvez tenha ficado só no boato. Ainda tive de falar na rádio (Eldorado AM) sobre a importância dos clipes de Michael Jackson, que provocaram uma verdadeira revolução estética e musical. Como disse, não conferi os e-mails e talvez tenha uma enxurrada de gente querendo me corrigir, justamente por causa dos clipes, ou de um clipe. Disse que ‘Thriller’ foi dirigido por Martin Scorsese, mas não. Michael Jackson cantando e dançando com os zumbis foi ‘directed by’ John Landis, que depois faria outro clipe clássico do astro, ‘Black and White’, o mais caro já feito – US$ 6 milhões, contra os US$ 2 milhões que custou ‘Thriller’. Scorsese dirigiu o clip de ‘Bad’, Spike Lee fez o clipe de ‘They Don’t Care about Us’, com cenas no Pelourinho (e acho que no Santa Marta). Todos esses clipes fizeram história, criaram uma nova linguagem, o vídeo rock, e eu ouso dizer que essa foi a maior contribuição de Michael Jackson para o audiovisual. Não sou muito dado a pesquisar na internet e, menos ainda, no YouTube. Mas queria me certificar da autoria de ‘Bad’ e lá pelas tantas encontrei uma relação dos cinco maiores clipes de Michael Jackson, por Michel Gondry. Achei um desbunde o de ‘Billie Jean’. Surpreendeu-me o diretor, Steve Barron. O cara de ‘Amores ELetrônicos’ e ‘As Tartarugas Ninjas’. Ainda teremos de voltar a Michael Jackson…

