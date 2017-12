Deu Padilha!

BERLIM – Voces provavelmente jah sabem, mas `Tropa de Elite` ganhou hoje o Urso de Ouro como melhor filme do 58.o Festival de Berlim. Estou nas nuvens. nunca tinha terstemunhado uma vitoria dessas num festival importante como Berlim. I`m in heaven. Gosto do filme do Padilha e ateh contei para o Wagner Moura que gostei mais ainda quando vi aqui na Berlinale. Tive uma comocaoh. Chorei por mim e pela nossa miseria. `Variety` havia caido matando no Padilha. Chamaram o filme de fascista, compararam o Capitaoh Nascimento a Rambo. Vaoh ter de engolir. Tambem gosto muito do filme mexicano do Eimbcke, `Lake Tahoe`. Gosto ateh mais para dizer a verdade, mas acho que o Urso estah muito bem atribuyido para o Brasil. Eimbcke ganhou soh um premio de consolacao, o Alfred Bauer Preis. Que diabo, o juri nao podia acertar todas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.