Falei agora com o Gustavo, da CDN, que faz assessoria da Warner e, embora o assunto não fosse ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’, não resisti a perguntar como foi a receptividade para a primeira exibição do filme ontem, em Londres. Flávia Guerra, nossa representante na Inglaterra, viu o gostou. Diz que é um filme sobre descobertas adolescentes – pelo menos foi o que escreveu em seu blog aqui do ‘Estado’. Leiam! Já falei acho que duas vezes no ‘Enigma’ e nenhuma resposta de vocês. Será que só eu estou curioso pelo novo filme da saga?