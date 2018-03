Desafinou…

Fui ontem a Paulínia (com I) para assistir a ‘Os Desafinados’. Estava louco para ver o longa de Walter Lima Jr. sobre os primórdios da Bossa Nova, que ganhou acho qwue o prêmio de melhor filme no Cine Ceará. Confesso que não gostei tanto quanto gostaria de ter gostado – Arrgh! Que frase! Mas a verdade é que Rodrigo Santoro e Selton Mello me falavam com muito carinho do filme e isso, somado ao meu respeito pelo diretor, alimentou uma expectativa que talvez tenha sido exagerada. Não que ‘Os Desafinados’ seja ruim. O partido de Lima Jr. de ‘exumar’ a Bossa Nova por meio de figuras ‘menores’ é interessante – e coerente com as propostas estéticas do cara que, afinal de contas, fez ‘A Lira do Delírio’. É um filme de pequenas qualidades e grandes defeitos, com problemas de ritmo, sim, mas com coisas que também me pareceram ótimas. Não estou nem me referindo à trilha, que só poderia ser boa, claro. Gostei do triângulo formado por Rodrigo Santoro, Ângelo Paes Leme e Cláudia Abreu, que, a propósito, tem o papel de sua vida. Nunca a vi tão bonita – ‘gostosa’, já que Claudia mostra o que tem para mostrar – e intensa. Nota 10. Mas o filme, como um todo, deixou a desejar, pelo menos para mim. O atraso acumulado das sessões fez com que a sessão, que deveria ter terminado às 22h30, por aí, se alongasse por mais uma hora e tanto. Saí quase meia-noite de Paulínia no carro do ‘Estado’. Enfrentamos uma estrada cheia de caminhões e fizemos uma parada para comer alguma coisa. Cheguei às 2 da manhã em casa e, às 8, já estava no jornal. Queria repetir hoje a dose para ver ‘Feliz Natal’, o longa de estréia do Selton, mas dois dias consecutivos de atrasos e estrada são demais. Vou ver quando o filme do Selton? no Festival do Rio?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.