Dentro de horas…

Los Angeles está seis horas atrás, portanto, mal saiu de ontem, enquanto no Brasil já estamos indo para a metade do dia. Mais algumas horas e, às 5h30 de lá, L.A., 11h30 no Brasil, começa a coletiva que vai anunciar os indicados para a 88ª cerimônia de premiação da Academia de Hollywood, que este ano ocorre em 28 de fevereiro, no Kodak Theatre. Um ator, John Krasinski, dois diretores, Ang Lee e Guilermo Del Toro, e a presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, vão fazer o anúncio. Cheryl é a terceira mulher a ocupar a presidência, após Bette Davis e Fay Kanin, e a primeira afrodescendente.

Às 5h30/11h30, Del Toro ne Lee vão anunciar os indicados nas categorias – animação, fotografia, figurinos, documentário (curto e longo), maquiagem, canção original, curta animado, curta, edição de som, mixagem de som.

Às 5h38/11h38, e esta é a parte que costuma passar na TV brasileira, Krasinski e Cheryl anunciam – melhor ator, atriz, coadjuvante masculino e feminino, diretor, montagem, filme estrangeiro, trilha, melhor filme, direção de arte, efeitos visuais, roteiro (adaptado e original).

Todo o anúncio poderá ser acompanhado ao vivo no endereço www.oscars.org/live.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.