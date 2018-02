Defeitos? Régis disse defeitos?

Estou tendo de sair agora à tarde e já deixei pronto meu texto sobre ‘Sombras de Goya’, que estréia na sexta. Vim ler os comentários e, engraçado, me deu a impressãio de que estava me antecipando, ponto por ponto, à argumentação do Régis para não gostar do filme do Milos Forman. Na minha cabeça, a coisa se completou com o comentário do Celdani, dizendo que gosta de ‘Era Uma Vez no Oeste’ pelo que pode ser considerado o defeito do spaghetti western de Sergio Leone – a narrativa lenta, mas não arrastada. Vejam que eu acho, então, que gosto de ‘Sombras de Goya’ pelos ‘defeitos’ e que esses, na verdade, me parecem virtudes. Leiam meu texto na sexta-feira e depois a gente conversa mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.