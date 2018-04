Decifrando a America

CANNES – De onde vem essa fascinacao de Ang Lee pela `America`, pela cultura norte-americana? `Taking Woodstock` eh mais um capitulo dessa aproximacao/apropriacao que o cineasta faz, tentando interpretar/entender essa cultura que, queiramos ou nao, eh hegemonica no mundo atual. Existem filmes de Ang Lee dos quais gosto mais, claro, mas `Taking Woodstock`, entre os recentes, foi o que me fez viajar de cara, mais do que `Brokeback Mountain` ou `Desejo, Perigo`, que estah estreando hoje ai no Brasil. `Taking Woodstock` eh um filme sobre familia e eh tambem sobre a `gestacao` daquela utopia de paz e amor que foi o festival de rock por volta de 1970. O filme mostra os preparativos e acaba quando um dos personagens anuncia outro concerto de rock, aquele dos Rolling Stones, que terminou em morte e decretou o fim do sonho hippie. Ang Lee fala de um mundo em transformacao e (re)cria uma utopia coletiva para retratar o destino individual desse garoto que, no desfecho, se poe na estrada para conhecer o mundo e viver sua vida. Ele nao usa cenas documentais, quase nao mostra a muasica, mas ela estah presente o tempo todo. O palco aparece lah longe e a multidao vira um mar que se movimenta na cena do delirio do garoto, quando toma LSD. A historia tem um lance gay, mas o que fica nao eh o beijo na boca, o amasso, mas a historia da mae judia, do pai calado. Imelda Staunton eh maravilhosa no papel e a grande surpresa do filme eh Liev Shreiber fazendo um traveco, ex-soldado que veio do Vietna para liberar-se nos EUa em transe. Isso aqui nao eh uma critica. Queria soh repassar uma primeira opiniao, dizer quanto gostei de `Taking Woodstock`. Agora tenho de correr para ver `Red Shoes`, Sapatinhos Vermelhos, citado por Francis Ford Coppola em `Tetro`. O classico de Michael Powell e Emeric Pressburger vai passar na versao restaurada, numa sessao apresentada por Martin Scorsese e pela viuva de Powell, Thelma Schoonmaker, montadora (premiada) de `Touro Indomavel` e `The Departed`. Nossa! Me deu um branco. Como se chama mesmo o filme no Brasil? Nao importa. Corro agora para `Red Shoes`…