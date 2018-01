Resisti o quanto pude a falar em eleição, até porque não me sinto muito confortável para tratar do assunto no blog, mas não posso deixar de comentar o que vi ontem no debate. É tão evidente. Alckmin vai perder porque o discurso dele é de quem ainda concorre ao governo de São Paulo. O Estado é a locomotiva do Brasil? Claro, mas numa campanha para presidente ele deveria estar falando para o Brasil. É o que o Lula faz, e bem, e por isso as acusações não colam nele. Lula matou a charada, no fim – disse que quer governar para 190 milhões de brasileiros enquanto o Alckmin fala para 35 milhões de paulistas. Não estou nem tomando partido. É só uma análise técnica. Simples e elementar. Lula vai ampliar a vantagem para presidente e Alckmin vai se reeleger governador, quando (ou se) quiser voltar ao Palácio dos Bandeirantes.

