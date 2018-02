Debate (1)

RIO – Não comentei com vocês o debate de terça-feira, no lançamento do livro Cinco Mais Cinco, no Festival do Rio. Estávamos Cacá Diegues, Rodrigo Fonseca, do Globo, co-autor, e eu, com mediação de Marcos Didodet, na mesa, no Centro Cultural da Justiça Federal. Falamos sobre os filmes selecionados, os dez que são nove, cinco votados pelo público (e selecionados pela bilheteria – 2 Filhos de Francisco, Carandiru, Se Eu Fosse Você, Cidade de Deus e Lisbela e o Prisioneiro) e outros cinco votados pela crítica (Cidade de Deus, Lavoura Arcaica, Edifício Master, O Invasor e Terra Estrangeira). Destaquei que, dos favoritos do público, três têm o pé na realidade e dois são ficções puras. E todos têm produção ou apoio da Globo Filmes, o que, para muita gente, é garantia antecipada de sucesso, mas não é verdade. Antônia e Cidade dos Homens não fizeram o esperado, para não falar de A Máquina, que eu amo e foi um fracasso. Como diz Cacá, o público só vai ver o que quer. Ele pode até ser atraído pela propaganda, mas só faz boca-a-boca quando gosta. Nunca tinha notado, vejam só, que assim como a Globo está ligada aos grandes sucessos de público do cinema brasileiro da Retomada, a Videofilmes, leia-se Walter e João Moreira Salles, está ligada a três dos maiores sucessos de crítica – Terra Estrangeira, claro, e também Edifício Master e Lavoura Arcaica. Muito interessante.

