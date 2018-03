De volta à casa

Voltei! Já estou em São Paulo, na redação do ‘Estado’. Cheguei agora pela manhã, com textos para redigir sobre as estréias de amanhã. Vocês perceberam, claro, que de repente sumi no mundo. Em Farö, já havia sido difícil conseguir acrescentar aqueles posts. Em Paris, onde cheguei segunda e fiquei até ontem à noite, não houve jeito de me conectar naquele pequeno hotel, próximo a Notre Dame, em que costumo ficar, o Argonautes. Fui muitos filmes, fui a livrarias, exposições. Paris estava, como dizia Hemingway, uma festa. Nas horas vagas, durante toda a viagem – e confesso que não foram muitas -, fui redigindo, na medida do possível, outros posts que não conseguia enviar. Foram os meus ‘carnês’ de viagem. Vou acrescentar alguns emblemáticos, do jeito como foram escritos. Começo pelos de Farö e prossigo com os de Paris. Não vão ser muitos. Vou fazer uma seleção, senão teria de acrescentar uns 20 e, como meus textos são compridos, vocês não iam conseguir fazer mais nada no dia de hoje. Aguardem, daqui a pouco.

