De volta a casa

PARIS – Mario Kawai, comentando o post sobre Kaneto Shindo, acrescenta informacoes que eu nao havia pesquisado. Citei que A Ilha Nua foi premiado em Moscou pelo juri integrado por Luchino Visconti. Houve um ex-aequo e Shindo dividiu o premio com o russo Grigori Chukrai – nao sabia por qual filme, mas cheguei a arriscar que deveria, pelo ano, 1961, ter sido por Ceu Limpo. Claro que hoje em dia pouca gente se lembra disso, mas, depois das resolucoes do Congresso do Partido Comunista que denunciou o stalisnimo, apos a morte do ditador -, a era Kruschev foi acompanhada de uma abertura. Chrukrai beneficiou-se disso para fazer seus filmes – O 41.o, A Balada do Soldado, Ceu Limpo. Era muito jovem quando assisti ao segundo e ate hoje visualizo o complicado movimento de camera para pegar, invertida, a imagem do tanque, no inicio, quando o protagonista pratica seu ato de heroismo e recebe uma liocenca para visitar a mae. O filme eh a historia da travessia da Russia para chegar em casa. As pessoas – a garota – com quem o soldado se encontra. Rocco, soldado, encontra-se c0m Nadia naquele cafeh, lembramn-se? Mae e filho correm feito loucos num campo acho que de trigo para se abracar, no desfecho de A Balada do Soldado, e quando isso ocorre a licenca jah acabou e ele tem de voltar ao front. Ceu Limpo amplia a abertura cutucando o stalinismo, mas, quando o filme estreou, a linha dura do partido jah reassumira o controle e a festa havia acabado. Visconti, o conde vermelho, sabia da importancia da abertura artistica (e politica) na URSS. Deve ter dividido o premio de A Ilha Nua com Ceu Limpo por isso. Grigori teve um filho tambem cineasta. Conheci-o em Veneza, onde apresentou seu primeiro filme no primeiro ano em que eu tambem fui ao festival. Estou viajando nas lembrancas. Vou almocar, ir ao cinema (alguma duvida?) e a noite recomeco a viagem de volta. Amanhah, espero postar dai. De casa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.