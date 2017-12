De que cor é o guarda-chuva?

Assisti hoje pela manhã a Universidade Monstro, mas acho que há um embargo e ainda não posso falar sobre o filme. Foda-se. Gostei, mas gostei mais ainda do curta da Pixar que acompanha o longa. O Guarda-Chuva Azul conta a história do guarda-chuva do título que, num dia de chuva (claro!), se apaixona por uma sombrinha cor de rosa. Seguem-se todos os problemas que você pode imaginar para separar a dupla, até o reencontro final. Adorei e, a propósito,. Flávia Guerra me chamou de louco, no bom sentido, porque na edição de hoje do Caderno 2 – já passou da meia-noite -, exponho-me ao dizer que nesta época de GLBT, ou seja, viadagem, um filme como Antes da Meia-Noite, de Richard Linklater, com Ethan Hawke e Julie Delpy, consegue mostrar a força, o interesse e o fascínio do casal hetero. Minha colega e amiga Regina Cavalcanti vive me dizendo que é duro ser minoria – hetero de carteirinha num mundo que lhe parece cada vez mais gay. Antes da Meia-Noite é bem escrito e, melhor ainda, realizado e interpretado. Como se filmam diálogos que parecem intermináveis? Adorei. Recomendo – o Linklater e O Guarda-Chuva Azul. Ousem dizer-me, depois, se não gostaram.

