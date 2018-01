De olho nas filas

Vivi ontem à tarde um situação surreal. Havia marcado uma entrevista com Roberto Mader, o diretor de ‘Confdor’. Cheguei ao Espaço Unibanco e esperei durante quase uma hora. Quando cansei, e o Roberto não aparecia, achei que me havia enaganado e a entrevista era no Arteplex. Corri ao Arteplex, Nada. Até aí, ele já ligara para minha filha dizendo que me esperava. Só depois descobri que havia marcado no café da Reserva Cultural. Ó céus, ó mores! Mas confesso que, por maior que tenha sido o desencontro, adorei constatar uma coisa. Havia repassado aqui a informação que me deu o Jean-Thomas Bernardini, da Imovision, segundo quem ‘Estômago’ não abriu bem em São Paulo (e até já estaria perdendo salas no segundo fim de semana). Havia ontem gente pelo ladrão para ver ‘Estômago’, a maior fila no Espaço e outra bem grande no Arteplex, onde o filme divide espaço com ‘Maré’. Será que o público descobriu o trabalho do Miguel Jorge? Confesso que fico bem feliz. Gosto de ‘Estômago’ (e mais ainda do João Miguel, que já é meu pré-candidato a melhor ator de 2008 na APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte). Preciso saber agora como está indo o ‘Falsa Loura’, de Carlos Reichenbach. Espero que bem, também. Assim como João Miguel, Rosanne Mulholland, a loira, é espetacular. Já temos a melhor atriz de 2008? Quem sabe? A mais bela, com certeza.

