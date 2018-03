De novo, lá vou eu

Passei o sábado e o domingo vendo filmes e enfurnado na redação do Estado, fazendo entrevistas e redigindo 1001 matérias. É que, agora, já estou no aeroporto, onde redigi, na lan house de Guarulhos, mais um texto que enviei por e-mail. Embarco daqui a pouco para Paris. Fico duas noites e, na quarta, sigo para Berlim, onde na quinta começa o 61º festival. Espero que, no Action Christine, ainda estejam os ciclos da Republic e do western. Lá vou eu de novo. Espero mantê-los informados de tudo. Tiau!

