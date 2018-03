De Niro, genial

Tenho estranhado muito a ausência de comentários no blog, mas no outro dia, em Tiradentes, tentando acessar o material de outro computador que não o meu, fui surpreendido por um bloqueio e uma exigência – eu deveria me credenciar, ser assinante, sei lá. Como assim, além de não receber nada e fazer o blog por prazer – o que não é pouca coisa, reconheço –, vou ter de pagar pelo conteúdo que produzo? Meio esquisito, isso. Só consegui acessar de voltra às casa e ao jornal, onde estou agora. De qualquer maneira, há um indicador segundo o qual os posts estão sendo recomendados e twittados (é assim que se diz?). Folgo em saber. O engraçado é que termino sabendo através dos outros de algumas repercussões. No Facebook de meu amigo Dib Carneiro surgiram vozes aliviadas por eu ser dissonante na torrente de elogios – de ‘Veja’ a Luiz Zanin Oricchio e Orlando Margarido – a ‘O Mestre’. Bye-bye, Paul Thomas Anderson. Sua sensação de irrealidade e mente distorcida não me interessam nada. Se a ideia é essa, vi coisas bem melhores na Mostra Aurora. Tire bom proveito de ‘O Mestre’ quem quiser. Em compensação, quero dizer que tive grande prazer assistindo ontem a ‘O Lado Bom da Vida’ na cabine da Paris. Estávamos só os dois, Orlando Margarido e eu, e a cabine, propriamente dita, é um horror de tão insalubre – sorry, gente simpatia da Paris –, mas o filme, independentemente de Oscar, é muito legal. Mesmo achando exagerada a enxurrada de prêmios para Jennifer Lawrence, ela está encantadora e o filme, que combina elementos, ou temas – não ‘fórmula’ – de ‘Procurando Encrenca”, ‘Três Reis’ (meu David O. Russell favorito) e ‘O Vencedor, é uma delícia, até para fãs de comédias românticas, como meu amigo Dib. Ele vai gostar, tenho certeza e há o livro – de Matthew Quick – que recebi hoje, ou ontem. Mas eu confesso que o que me deixou chapado em ‘O Lado Bom da Vida’ foi um ator que, há anos, me parecia estar no piloto automático. Sabem esses caras que construíram personas muito fortes e não se reinventam mais? Al Pacino, Robert De Niro? Vou tirar o De Niro fora dessa, como se diz. É seu melhor papel em décadas e, se fosse votante no Globo de Ouro ou no SAG, teria lhe dado o prêmio de melhor coadjuvante. Por mais que goste de ‘Lincoln’, de Steven Spielberg, e de Tommy Lee Jones como peça importante na revisão histórica do diretor, acho meio exagerada essa outra avalanche de troféus para Tommy Lee. Sobre o Spielberg, encontrei ontem Zita Carvalhosa – na verdade, reencontrei, depois de Tiradentes – e concordamos que ‘Lincoln’ não oferece somente uma aula de democracia. Há outra lição, muito interessante, sobre como filmar diálogos.

