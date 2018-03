De molho, de novo

Cá estou eu de novo no hospital. Senti-me mal ontem de madrugada. Acordei com dor no peito e uma espécie de formigamento no braço esquerdo. Corri para a emergência do TotalCor – minha filha Lúcia tem sido amidrável – e aqui estou internado desde ontem. Fiz todo tipo de exame, mas ainda me falta não sei qual para afastar o risco de enfarte e ficar só com o de dor muscular, o que é perfeitamente possível por causa da violência da intervenção, dos dias de internacão, na maior parte do tempo deitado etc e tal. Estou reddigindo sem óculos, o que me leva a pedir adiantadamente perdão pot erros e trocas dee letras, mas quis dar notícias, de qualquer maneira. Tive ontem à noite um pensamento que me pareceu curioso. Não me lembro mais qual foi a cirurgia anterior, acho que foi um cálculo de vesícula, mas assisti, por inércia, até por estar preso no hospital e, depois, em casa, à novela do João Emanuel Carneiro com Daniel Oliveira e Lázaro Ranos, ‘Cobras e Lagartos’. Tenho visto agota a nova novela do João Emanuel, ‘A Periquita’, perdão, ‘A Favorita’, e já começo a tremer – espero que a próxima novela do João Emanuel não me pegue nesta imobilidade irritante. Confesso que me divertia bem mais com Foguinho do que com o Dódi e as maquinações da Flora já estão me batendo nos nervos. com risco de enfartar de verdade. Isto posto, tenho visto filmes, muitos filmes na TV paga e quero comentar alguns. Daqui a pouco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.