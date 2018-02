De Bourne ao ‘amazing’ Homem-Aranha

Marcelo Magalhães pega carona no post sobre o cinema chileno hoje para dizer que assistiu ao trailer de ‘O Legado Bourne’ e a série, sem Matt Damon, não dá. Em princípio, diria que sim, mas fiquei bem tentado a ver o filme de Frank Gilroy, principalmente depois de falar com Edward Norton, que foi bem bacana. O conceito é bem interessante – Jeremy Renner é quem faz o novo herói, mas suas ações, não sei se sempre, mas em boa parte da trama, são referidas ao que está ocorrendo com o Bourne de Damon, que fica lá no fundo, sem aparecer. Vai dar certo? Não sei. Vamos ter de esperar por agosto, pela estreia. Mas fiquei animado, como estou animado para ver hoje, no fim da tarde, o novo ‘Homem-Aranha’. com Andrew Garfield. Será espetacular, como promete o título? Espero que sim, e ponho fé. Adorei o filme anterior de Marc Webber. Se ele trouxer metade do frescor de ‘500 Dias com Ela’, já valerá a pena. O que acho difícil, por mais gracinha que seja a Emma Stone, é que a nova namorada do herói – Gwen, o primeiro amor, substitui Mary Jane – consiga superar a Zooey Deschanel de ‘500 Dias’. Zoey era demais. Gwen foi morta pelo Duende Verde no número 121 da revista, mas não creio que isso já esteja no primeiro filme. Aliás, não sei nada sobre o que vou ver. Só sei que estou nos cascos.

