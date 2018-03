De borboletas e mariposas

SANTO DOMINGO – No centro da capital dominicana há uma rua chamada Conde que, de certa forma, concentra a história da cidade e do país. Nela ocorreram movimentos culturais e políticos. Intelectuais reuniam-se em determinado café, houve o primerio show de rock, essas coisas. Numa lateral de Conde descobri uma feria del libro. Era também um memorial da resistência ao brutal ditador que governou, por décadas, a República Dominacana com mão de ferro. Rafael Leónidas Trujillo. Andar pela cidade revela surpresas como o palácio, estilo europeu, que Trujillo construiu para ser a sede de seu governo. Situa-se num jardim enorme, muito bem cuidado. A par dessa sofisticação, Trujillo era um monstro. Fez construir uma cadeira de tortura para os que se opunham a ele. No memorial descobri a existência de três irmãs, as Mirabal, Pátria, Minerva e Teresa. Foram assassinadas pela polícia secreta, depois de ser estupradas. De uma arrancaram o olho, de outra o dedo. Eram lindas, as Mirabal. Foi aí mesmo, na feria, que comprei um livro sobre Maria Montez. La más grande diva dominicana, el icone de Hollywood. Cheguei a Santo Domingo com atraso. Até dezembro houve um grande evento, incluindo retrospectiva completa, dos filmes que Maria Montez fez em Hollywwod e na Europa, incluindo ‘Uma Noite no Rio’, com Carmem Miranda, e ‘The Exile’, de Max Ophuls. Lembrei-me de meu amigo Tuio Becker, que fantasiava muito sobre a morte de Maria Montez. Ela morreu em Paris, em 7 de setembro de 1951, aos 39 anos, afogada na banheira. Como não foi feita autópsia, há controvérsia – Maria morreu de ataque cardíaco ou de um choque térmico que a fez desmaiar e se afogar? Maria estava casada com Jean-Pierre Aumont. Por decisão dele, haviam deixado os EUA para se radicar na França. O livro diz que ela ficou muito amiga de Jean Cocteau. Era uma mulher lindíssima, de uma beleza exótica – morena, olhos grandes e penetrantes. Virou a bela ‘oriental’ de Hollywood, perfeita para fantasias das 1001 Noites, nas quais seu companheiro era, invariavelmente, Jon Hall. Maria Montez encheu as matinés da minha infância, no antigo cine Rival, em Porto Alegre. Folheando o livro, fiz uma descoberta desagradável. Ainda estava impactado pela descoberta das hermanas Mirabal. Maria, em seu camarim no estúdio da Universal, em Hollywood, recebe a visita de Flor de Oro Trujillo, a filha do ditador que oprimia o povo dominicano. Não sei se foi só uma visita protocolar – Maria era a imagem do país no exterior -, mas preferiria não vê-la associada, nem que por um momento, ao regime que matou as Mirabal. Flor de Oro foi casada com Porfirio Rubirosa, o dominicano que devia ter uma pica de ouro, porque virou o emblema dos playboys internacionais nos anos 1940 e 50, comendo as mulheres mais belas e ricas do mundo. Naquela época, ainda garoto, via o mundo através das páginas de ‘O Cruzeiro’, e a revista de Assis Chateaubriand, o Chatô, registrava tudo – o levante de Varsóvia, a explosão do rock, o romance daquele sertanista com a índia Diacuí e, claro, as noitadas de Porfirio Rubirosa no Caribe, em Nova York e na Côte d’Azur. Sua vida daria um best seller de Harold Robbins, e aliás deu – Os Aventureiros’, que virou filme, ‘O Mundo dos Aventureiros’, acho que de Lewis Gilbert, com Bekim Fehmiu, Candice Bergen e Olivia de Havilland. A trilha, de Antônio Carlos Jobim, tem uma música famosa – ‘Chovendo na Roseira’. Tudo isso tem passado pela minha cabeça. Há tempos, já disse, queria vir à República Dominicana por seu centro histórico, mas descobri um país vivo e fascinante, com um povo que é produto da miscigenação racial e cultural. Parto, partimos (Dib Carneiro e eu), esta noite. Acreditem-me. Como o Chile, o Uruguai e a Argentina, que fazem parte da minha vida desde a juventude, adotei, mais tardiamente, a República Dominicana. E já estou com saudades. Para saber mais sobre as irmãs Mirabal, procurem na internet. O codinome delas era ‘Mariposas’, o que não é a mesma coisa que ‘Butterflies’, mas existe não apenas uma bibliografia sobre elas. Também filmografia. Foram feitos documentários e ficções, que ora se referem às mariposas, ora às borboletas. Não fantasio. Eram lindas como Maria Montez. E tombaram por suas convicções.

