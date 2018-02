Mário Kawai fez uma pesquisa bacana sobre os prêmios impotantes que Buñuel recebeu ao longo de sua carreira, mas dá a entender que o mestre recebeu duas intencações ao Oscar, em 1973 e 78, por ‘O Discreto Charme da Burguesia’ e ‘Esse Obscuro OBjeto do Desejo’, sem chegar a receber o prêmio. Ele venceu o primeiro e o Oscar era relativo ao melhor filme estrangeiro de 1972, segundo o conceito que permanece até hoje. A academia anuncia – quando? Dia 22? – os indicados como finalistas aos prêmios de melhores de 2008, mas os troféus serão entregues em fevereiro, portanto, já em 2009. Só como curiosidade, fui à minha Bìblia de Oscar, o ‘Academy Award Handbook’, que, infelizmente, está defasadado, pois a edição vai somente até 1998. ‘Esse Obscuro Objeto de Desejo’, se concorreu em 78, perdeu para ‘Preparez Vos Mouchoirs’, de Bertrand Blier. Não sou o maior fã do filho do ator Bernard Blier, de grandes filmes de Mario Monicelli. Creio mesmo que Jean Tulard diz que o risco de ser inconformista, como ele, é escorregar na vulgaridade. Mas nunca vi ‘Preparez Vos Mouchoirs’, que pode até ser muito bom, mas melhor do que a (livre) adaptação que Buñuel fez de ‘La Femme et le Pantin’ duvido que seja.

