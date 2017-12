BERLIM – Eis-me de volta depois de v’arios dias, e com boas not’icias (espero). Padilha foi convidado a participar da cerimonia de premiacao e encerramento do 58.o Festival de Berlim. Se foi chamado eh porque recebeu algum premio por ‘Tropa de Elite`. A questao eh qual. Daqui a pouco, termina o suspense. A cerimonia de premiacao comeca dentro de aproximadamente uma hora. O que nos reserva o juri presidido por Costa-Gavras? Ficaria muito feliz com um Urso de Ouro para o Brasil, mas meu candidato para o premio eh o filme mexicano `Lake Tahoe`, de Fernando Eimbcke, que ontem jah recebeu o premio da cr’itica. Voces sabem como eu fantasio, mas o Eimbcke, com quem falei rapidamente – ele estava com a mulher e o filho -, me pareceu um sujeito taoh do bem que, lah pelas tantas, tive a impressaoh de estar falando com um Rocco latino.O filme do cara eh miminalista a mais naoh poder. Eh aquele do sujeito que sofre um acidente de carro, procura uma oficina mecanica, encontra uma meia-duzia de pessoas. Nada acontece e, ao mesmo tempo, tudo faz com que o heroi encare a dor que lhe causou a morte do pai. Belo filme. Pelos qiuadros de cotacoes dos criticos aqui na Berlinale, o juri poderia escolher entre dois filmes que receberam as cotacoes mais altas. Um eh ‘Sangue Negro’ (There Will Be Blood), do Paul Thomas Anderson, que foi indicado para oito Oscars, incluindo melhor filme, diretor, roteiro e ator (Daniel Day-Lewis). Seria uma vitoria para ninguem botar defeito, mas eu acho que tambem seria uma facilidade do juri, um premio de quem nao quer errar (nem arriscar). O segundo no quadro de cotacoes eh ‘Happy-Go-Lucky`, do Mike Leigh, mas se for para premiar este prefiro que o juri arque com o Urso para ‘Sangue Negro`. O filme para a atriz de mike Leigh, Sally Rawlins, tamb[em me pareceria uma facilidade. Ela me parece boa, mas naoh sei quaoh boa. Eh meio caricata, mas esta, afinal, eh muito mais uma caracteristica do diretor do que de suas atrizes. Enfim, lah vou eu pegar meu lugar para assistir `a premiacao. Daqui a pouco, a gente se fala.

