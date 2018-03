Daqui a pouco… Agora!

SANTO DOMINGO – Daqui a pouco Seth McFarlane e Emma Stone anunciam os indicados para o Oscar 2013, Existem apostas seguras – de filmes, diretores e atores. ‘Lincoln’, ‘A Hora Mais Sombria’, ‘Les Miserables’ e também Steven Spielberg, Kathryn Bigelow, Tom Hooper, Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Anne Hathaway, Sally Field etc. De minha parte, e depois de vários dias sem dar notícias, quero dizer qjue estou encantado com a República Dominicana. Há tempos queria vir aqui, por causa de fotos que havia visto da parte histórica de Santo Domingo. A cidade histórica, a parte antiga, ´´e tombada como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Foi aqui que Cristóvão Colombo aportou pela primeira vez. A descoberta da América se deu nesta ilha e tudo aqui é o primeiro. A primeira cidade, a primeira rua, o primeiro hospital, a primeira universidade. E há o memorial de Colombo, o prédio construído para abrigar sua tumba e que foi inaugurado pelo papa João Paulo II em 1992, nos 500 anos do descobrimento. O prédio é gigantesco e abriga salas em que todos os países que compõem a América, incluindo o Caribe, claro, oferecem exemplos de sua cultura. É uma imagem emocionante pelo continente – e há, nas paredes do edifício, gravado na pedra, o discurso do papa, assim como dentro há o seu pedido de perdão pelo genocídio dos índios. Fomos ontem – estou aqui com meu amigo Dib Carneiro – a Samaná, conhecer as praias. Quilômetros de extensões de coqueirais e o mar azul turquesa, com as mais belas variações de cores. O que é o cinema? Um imaginário, uma pátria? Frente ao mar, em Las Terrenas, uma praia linda, Marcello Mastroianni e Anita Ekberg trocam aquele beijo que não se concretiza, na Fontana de Trevi. A imagem emoldura a fachada do restaurante ‘La Dolce Vita’. Que gente mais bonita! Sei lá por qual distribuição genética, as mulheres, quanto mais negras, mais belas. E o porte! São todas Gisele Bundchen, desfilando com elegância natural por uma passarela que é só delas. Os homens também são belos, mas puxam para o mulato mais claro, o café com leite, o que não sei como explicar. É um país de desigualdades sociais. A riqueza está no setor terciário, mas onde está tanta? O shopping Ágora é o que o Iguatemi gostaria de ser. Jesus! Arrastei o Dib para ver filmes de ação, de que ele não gosta tanto. Jack Reacher’ e ‘Red Dawn’, Amenaza Roja, o remake do velho cult de John Milius. Jovens defendem os EUA de um ataque estrangeiro. No filme de Milius, era dos cubanos, aliados aos russos. Agora, dos norte-coreanos. Sempre defendi o filme de Milius, porque, malgrado ser o suprassumo da paranoia do imperialismo ianque, o diretor era um samurai maluco, devoto de São Akira Kurosawa, que inundou o filme com conceitos de honra e coragem. A nova versão investe mais no conceito de família, dois irmãos. E o Tom Cruise. Todo mundo já bateu em ‘Jack Reacher’. O filme pode ser ruim, bad, mas me diverti muito com um herói que, sob certos aspectos, tem a minha cara. Imaginem, o cara usa orelhão, e de moedas. Não é o máximo, quando até 007, o fóssil dos heróis de ação, adentra pela internet em ‘Skyfall? Daqui a pouco, o Oscar. Já deve ter comerçado. Preciso ver e tomar café, estou duas horas antes de vocês. A gente se fala.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.