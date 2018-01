PARIS – Pela procendência deste post, vocês já podem saber aonde estou. Cheguei ontem pela manhã e na sexta, no fim da tarde, ainda testei postar alguma coisa em Guarulhos, mas o texto não salvou, estava começando a chamada do meu vôo e eu não pude nem tentar de novo. Mas, enfim, aqui estou (de novo). Vim para o fim de semana, amanhã sigo para a Espanha – Madri e Barcelona, que não conheço – e de lá para Berlim, onde o festival começa na quinta-feira, não desta semana, mas da próxima, dia 7. Acabo de ver ‘Sweeney Todd”Dans Paris’! e ainda estou chapado com o musical de Tim Burton que possui a Pietà mais sangrenta do cinema, uma coisa de louco, que me fez delirar. E não é que eu voltei às boas com o Tim Burton? Mas antes de falar dele, quero falar de mim e de coisas que me aconteceram nos últimos dias, quando estive fora do ar. Vamos por partes, como diria o esquartejador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.