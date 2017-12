Damiano Damiani (1)

Vou voltar a ‘Condenado pela Máfia’, do Elio Petri, mas só porque escrevi naquele post que o diretor foi um dos grandes do cinema político italiano por volta de 1970. Até postei, coisa meio óbvia, que Gian-Maria Volontè deu o rosto àquele cinema, por seus papéris não apenas nos filmes de Petri, mas também de Francesco Rosi e Giuliano Montaldo. (Aliás, Flávia Guerra, de volta de Roma, me mostrou outro dia o CD de ‘Sacco e Vanzetti’, trilha de Ennio Morricone, com canção de Joan Baez. Já ouço, se não o César Murilo, algum outro reclamando dessa nostalgia comunista dos anos 60 e 70. Cinema de protesto… Canção de protesto… Coisa mais antiga, é isso?) Mas a verdade é que Damiano Damiani foi outro grande nome do cinema italiano da época e o rosto, nos filmes dele, era o de Franco Nero (embora Volontè esteja sensacional, com Lou Castel, em ‘Gringo’/Quién Sabe?, também chamado de ‘El Chuncho’, o genial, se a memória não estiver me falhando, spaghetti western de Damiani). Psicanaliticamente, quero dizer que acho que citei ontem Petri para poder falar de Damiano Damiani. No próximo post.

