Da série – qual é a música?

Comentei aqui outro dia sobre como surgem comentários, a toda hora, referentes a posts antigos, que os interessados com certeza garimpam no índice remissivo do blog. Os que tratam de westerns têm um público cativo. Vou dar uma força ao amigo radialista Rogério Varandas, que faz uma pergunta. Aqui vai ela – se deixasse lá no post antigo, ela corria o risco de se perder.

‘Olá amigos do faroeste,

Sigo na expectativa do envio da resposta – referente ao ‘BG/fundo musical’ tocado no programa do Padre Marcelo Rossi (Rádio Globo); gostaria de saber o nome da trilha. Se alguém souber…

Abraço, harmonia de vida e força de luta!’

se ninguém responeder vou bater na assessoria do próprio Padre Marcelo, tão gente fina. Quando o entrevistei, por seus filmes na Diler (a produtora de Diler Trindade), descobri uma alma gêmea. Padre Marcelo adora kung fu, artes marciais, esses filmes de lutas. Não me admira, realmente, que o prefixo musical de seu programa fosse de um western. Mas qual, pergunta o Rogério?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.