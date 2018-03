Ao dar uma rápida olhada no catálogo da Mostra, havia encontrado um filme que me interessou, mas havia perdidio – ‘Cúmplices’, do francês Frederic Mermoud, sobre casal de junkies que aparece morto e uma dupla de policiais, outro casal, investiga o caso, meio que assumindo os papeis transgressores do par inicial. Achei curioso, queria conferir, mas me faltaram as datas e eu terminei esquecendo – como me esqueci ontem, correndo atrás da dupla de ‘Lua Nova’, de chamar a atenção para o deslumbrante ‘A Crônica de Ana Madalena Bach’, que passou na programação dedicada a Gian Vittorio Baldi. Mea culpa! Na minha lembrança, o filme de Jean-Marie Straub e Danielle Huillet – que decifra o mistério da música de Bach por meio da crônica de sua mulher – é o mais belo a celebrar o casamento entre música erudita e a mídia ‘filme’. Maravilhoso! Pois bem, há uma sessão agora às duas de ‘Cúmplices’ no Cinema da Vila. Vou ver se consigo assistir, até porque o filme foi pré-selecionado pelo público como um dos 12 que concorrem ao troféu Bandeira Paulista. Depois eu conto para vocês sobre Kristen Stewart e Taylor… Como é mesmo? Lautner.

