Cuidado! ‘Pode ser a Gota d’Água…’

Fui ver ontem Gota d’Água, na montagem de Rafael Gomes, com Laila Garin e Alejandro Claveaux – puta nome chic tem esse cara, mexicano-francês (herança do imperador Maximiliano?). Não vi a montagem original, ao que se diz seminal, do texto de Chico Buarque de Hollanda e Paulo Pontes por Gianni Ratto com Bibi Ferreira nem a de Gabriel Villela com Cleide Queiroz. Gostei de ter visto – muito! -, mas não sei se gostei da montagem. Tinham me falado maravilhas de Laila, e nem tanto do garoto. Ela me bateu nos nervos, cantando naquela gritaria, mas seu desabafo cheio de rancor, quando ela diz que ‘fez’ seu macho, vem num fluxo de raiva e ódio que me tocou. Chico sempre foi bom- ótimo – ao expressar a alma feminina. Gostei foi da fala de Jasão, que na peça ainda é um garoto, bem mais jovem que Joana, e que ela foi moldando até chegar onde queria. O que representou isso para ele? Gostei do desabafo dele. Ela é uma leoa raivosa, ele ainda é o cara fraco, dolorido. Se Laila põe mais, mais, mais, ele põe menos, menos, menos, o que dá um equilíbrio interessante. A trilha é maravilhosa, o verbo, justo, no sentido de exato. A cadeira da presidente deposta. A plateia ri. Imagino que, na plateia da FAAP, estivessem muitos manifestantes contra Dilma e não pude deixar de pensar. No clima de polarização que rachou o Brasil, muitas dessas pessoas que agora aplaudem devem ter vaiado Chico em pleno processo. Nada me chocou mais, em plena Paulista, que sair numa noite da Reserva Cultural e ver aqueles cartazes homenageando grandes compositores ao longo da avenida.A homenagem, em si, era linda. Fui vendo, pensando nas músicas. E cheguei ao do Chico. Haviam jogado merda no cartaz dele. Joga merda na Geni – no Chico. Esse extraordinário artista brasileiro. Gota d’Água não perdeu nada da sua atualidade nesses mais de 40 anos. Homens e mulheres continuam rompendo, matando-se, os Creontes continuam acumulando, os pobres seguem excluídos. Que terrível personagem é Medéia. Entrei no universo de Pier-Paolo Pasolini pela chave de Medeia. Havia gostado de Mamma Roma, do Evangelho, nem tanto de Édipo Rei nem de Teorema, muito menos de Porcile/Pocilga, com a metáfora do ânus/cratera. E aí veio a Callas como Medeia. Tudo é santo diz no começo o centauro ao garoto. Mas o mundo sagrado é destruído. A paixão reprimida, rejeitada instala a barbárie. Callas, enlouquecida de dor, dá aquele grito depois de matar os filhos. Sempre achei que Pasolini a escolheu por aquela cena. Engraçado é que, vendo ontem Gota d’Água, a corrente elétrica entre Joana e Jasão – a sensualidade – me lembrou um grande (Otto) Preminger, Porgy e Bess. Certas composições cênicas, a forma como o casal se atraca, se aninha, tudo me fez lembrar de Dorothy Dandridge e Harry Belafonte. Rafael Gomes não é mole, não. Agregou canções – fui pesquisar na rede e, pelo que entendi, a maioria não estava na montagem de 1975. Estavam, se não exatamente as mesmas, na montagem de Gabriel Villela. Preciso checar com meu amigo se, na versão dele, eram só dois atores/cantores em cena – na de Ratto, vi na rede, eram 15 No final, o vestido da morte de Joana me pareceu outra ideia de Gabriel – emprestada de Ricardo III, que meu amigo fez com os Clowns de Shakespeare. Rafael Gomes não tem idade para ter visto a Gota d’Água de Gianni Ratto, mas talvez tenha visto a de Gabriel Villela. Será uma forma de homenagem? Foi assim que vi.

