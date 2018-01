Para deixar a Emma com mais vontade ainda de ver Eu Anna. Gostei muito da trilha do longa de Barnaby Southcombe, e o diretor é filho de Charlotte Rampling, que estrela o longa. Falei de um grito final de angústia e ele se expande, na trilha, com Cry a Tear for a Man on the Moon, de Richard Hawley. Preparem-se, porque é de dilacerar e o cara tem mais três músicas no filme – Precious Sight, Tonight e Coming Home. Como me disse a Kênia, assessora da Imovision, que fez a pesquisa para mim, ‘todas estão presentes em momentos importantes, ajudando a compor a atmosfera de Eu, Anna’. Só tenho de concordar com a Kênia. Nem sabia da existência desse Hawley. Pesquisei e descobri que, depois de integrar, como guitarrista e cantor, bandas importantes do bitpop nos anos 1990, ele desenvolveu carreira solo e já lançou sete CDs. Pela amostra, é bom demais.



