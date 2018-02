BERLIM – Já contei para vocês que estou na maior fissura para ver o novo RoboCop, torcendo pelo filme de José Padilha. Mas hoje o André Miranda me mostrou o que o Guardian escreveu sobre o filme. O jornal não é nenhuma Bíblia, mas achei engraçado e reproduzo, mesmo esperando que não seja verdade. A chamada do texto é – Wanted, for crimes against the cinema. Procurado por crimes contra o cinema. E a linha de apoio – José Padilha leva a sério tudo aquilo o original de Paul Verhoeven ironizava. Será? Não vejo a hora de voltar para o Brasil para ver o filme. Fico uns dias em Paris e, se der, já quero ver o filme lá, porque só chego depois da estreia brasileira, no dia 21.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.