TIRADENTES – Como o blog tem esse lado de diário, vou aproveitar para fazer um desabafo que talvez me valha mais algumas inimizades. Mas, como faço muitas entrevistas – só na edição de hoje do ‘Caderno 2’ estão o diretor David Fincher e o ator Ezra Miller -, termina havendo uma divisão do trabalho. Eu faço a entrevista – sempre dou um jeitp de deixar claro o que penso do filme -, mas Luiz Zanin Oricchio faz a crítica e prevalece a cotação dele. Com muito mais frequência que o Zanin, proponho o Gostei/Não gostei, que agrada ao leitor e a mim interessa como possibilidade de definir território. Por exemplo, acho que estivemos de acordo nos casos de ‘Os Descendentes’ e ‘Precisamos Falar sobre o Kevin’, que são ‘bons’, mas tenho certeza de que o Zanin deve ter dado ‘ótimo’ para o Clint e a Eliana Souza, nossa pauteira, me disse que ele deu ‘bom’ para o Fincher. Nem com toda a boa vontade do mundo, que ando perdendo com Clint, eu diria que ‘J.Edgar’ é bom – não é uma m…, mas é ruim – e, com toda certeza, eu iria ao inferno para dizer que ‘Millenium – Os Homens Que não Amavam as Mulheres’ é ótimo. Prestem atenção na luz do filme, na casa de vidro. Grande Fincher. Minhas cotações estão registradas.

