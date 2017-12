BERLIM – Sentei-me com Silvana Arantes, da Folha, durante a coletiva do juri. Costa-Gavras comecou desculpando-se pelas defeccoes em seu juri. Sandrine Bonnaire teve de desistir na ultima hora. Houve outra desistencia e o Costa prometeu trabalhar duro para compensar as ausencias. Todo mundo queria saber o obvio – Berlim tem a fama de ser um festival politico, ele eh um dos autores politicos mais famosos dos anos 60 e 70. A politica vai dar o tom da premiacao? Costa-Gavras citou Roland Barthes – todo filme eh politico ou pode ser analisado politicamente. A politica que lhe interessa eh a do cotidiano – o que fazem conosco os que tem o poder acima da gente? O que nos fazemos com os que estao abaixo? A piramide social eh toda ela um jogo de poder (e de politica). Jah que falar em politica eh redundancia, Costa espera premiar um bom filme, o melhor de todos. Ele disse que nao eh juiz, detesta escolher o trabalho de colegas. Prefere encarar a escolha como um ato de amor. Ver tres filmes por dia nao eh pouca coisa, mas Costa espera ter tempo para ver a retrospectiva de Bunuel. Disse que faz muito tempo que nao ve aqueles filmes. Acrescentou que, embora estejam disponiveis em DVD, nao tem comparacao ve-los numa tela como a de Berlim. Alias, embora atento as transformacoes que ocorrem no cinema, Costa-Gavras diz que seria o fim (uma involucao) ver os filmes no celular. Muito interessante. Soh para concluir. Fui dar uma olhada no ticket counter, para conferir os filmes que o publico mais quer ver em Berlim. Bunuel estah esgotado, todas as sessoes. `O Diario de Uma Camareira`, `O Anjo Exterminador` e `O Discreto Charme da Burguesia` foram os primeiros a esgotar. De minha parte, jah assegurei. Quero ver, no cinema, `Tres Irmaos`, que integra a homenagem a Francesco Rosi, que recebe seu Urso de Ouro de carreira. Sei da importancia de outros filmes do Rosi – `O Bandido Giuliano`, `Le Mani Sulla Citta` e `O Caso Mattei`, que sao, talvez, os melhores exemplos de seu cinema documentado. Mas minha paixao eh `Tres Irmaos`. Rosi e a ficcao pura. Aquilo eh um monumento de cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.