‘Cosa Bella’

Não sou corintiano, mas vou para casa (e pretendo assistir ao jogo). Estou saindo do jornal, e me preparando para enfrentar um trânsito que ouço dizer que está infernal. Mas não resisto a dizer que fui ver ‘La Prima Coisa Bella’, de Paolo Virzi. Achei que não tinha visto o filme, mas sim, já o vira. Me emocionei, chorei e quero escrever um post bem bonito sobre Steffania Sandrelli e sua magnífica personagem (espero conseguir). Deixo aberta a sugestão para que opinem. Naturalmente que não serão 4 mil comentários, mas prometo validar rapidinho.

