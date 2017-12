TESSALONICA – O encontro de Walter Salles e Wim Wenders para discutir o cinema de estrada foi maravilhoso. Tudo comecou aqui na Grecia, com Homero, o grande viajante, disse Wim. O papo foi de altissimo nivel, baseado nas experiencias dos dois. O road movie tem muito a ver com imperfeicao, com improvisacao. Os dois explicaram como fizeram Kings of the Road (Movimento em Falso) e Diarios de Motocicleta. Wim perguntou quantas pessoas tinham visto Diarios, no auditorio lotado? Toda aquela garotada levantou a mao. Todos! Me emocionei pelo Walter. Ele eh Deus aqui na Grecia. Hah uma reverencia por ele, pelo seu trabalho que me deixou boquiaberto. Vou ter de voltar ao assunto. Estou postando isso aqui rapidinho porque eh o que estou conseguindo, na correria que estah sendo meu dia hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.