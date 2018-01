Lucrécia Martel, Jia Zhang-ke, Clint Eastwood, os irmãos Dardenne, Soderbergh, Arnaud Desplechin, Philippe Garrel, Nuri Bilge Ceylan, Pablo Trapero, Paolo Sorrentino, Walter Salles e Daniela Thomas, Atom Egoyan, Wim Wenders, Charlie Kaufman e outros. O 61º Festival de Cannes está prometendo. A fina flor do cinema de autor! Havia colocado a exclamação quando tive de parar para conversar com Walter Salles, que está em Los Angeles, feliz da vida por ter sido ‘atropelado’ pelos acontecimentos de Cannes. O filme foi selecionado sem estar pronto, a partir de uma cópia de trabalho enviada pelo distribuidor francês, a Diaphane. Só a história do financiamento de ‘Linha de Passe’ já dá uma matéria enorme. O filme foi feito com pré-venda, sem incentivo fiscal. Inclusive, Waltinho não tem os direitos do próprio filme para o Brasil, que terá de ser adquirido do exterior, ele espera que por um distribuidor atento, que trate seu filme ‘pequeno’ – o adjetivo é dele -, com o carinho que merecem o elenco (e a quipe) jovem que tornaram ‘Linha de Passe’ possível. Waltinho vai agora correr contra o tempo – e ele já pediu à organização de Cannes que atire o filme dele (e Daniela) para o final da programação. Waltinho não descarta que tenha de exibir ‘Linha de Passe’ numa ´projeção digital, com mixagem provisória. Vai ser pena! Naquela telona! Corre, Waltinho, corre!

