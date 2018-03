Matthew Dinsdale, da PremierPR assessoria, tem me mantido informado sobre os primeiros passos de Ralph Fiennes na direção. O ator iniciou finalmente na quarta, em Belgrado, na Sérvia, as filmagens de ‘Coriolanus’. O filme é uma adaptação da peça de Shakespeare sobre o lendário Caio Márcio, dito Coriolano, que tomou a cidade de Corioli dos volscos e, em vez de ser saudado como herói, provocou suispeita em, Roma quanto a suas reais intenções. Coriolano age pelo poder, impulsionado pela mãeu, e ao ser rejeitado pelo povo de Roma se une aos volscos, contra a cidade. A mãe, in extremis, consegue demovê-lo a destruir Roma e ele é morto pelos volscos. A grande frase do filme é o brado de Caio Márcio para a mãe , Volumnia – ‘Oh, mãe, salvaste Roma mas perdeste teu filho.’ O tema da peça é o ódio do povo e da democracia, mas também a revolta e o desejo de liberdade do indivíduo Como outros grandes personagens do bardo, Coriolano é ambivalente, contraditório e se redime na morte violenta. Uma figura e tanto. O próprio Ralph Fiennes dirige e interpreta e do elenco participam Vanessa Redgrave (a mãe), Gerard Butler (o líder dos volscos) e uma nova atriz de quem todo mundo está falando, Jessica Chastain. Ela faz a mulher de Coriolano, mas é muito provável que, antes disso, em Cannes ou Veneza, seja vista em ‘The Tree of Life’, o novo Terrence Malick. Ralph Fiennes é tão bom ator. Espero que não decepcione como diretor, porque, frente às câmeras, sei que dará conta da complexidade de Coriolano.

