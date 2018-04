Coppola, daqui a pouco

Todo mês, o programa ‘Revealed’, da CNN, lança luzes sobre alguma personalidade importante. Neste mês de julho, quem está sendo revelado é Francis Ford Coppola. O proigrama ‘Coppola Revealed’ vai ao ar daqui a pouco, com direito a reprise, não me engano, no sábado. Pedi o DVD para o pessoal da CNN, que, gentilmente me enviou a cópia, mas tinha tanta coisa pré-agendada que terminei deixando passar a chance de comentar a estreia no ‘Caderno 2’. Espero ter tempo de recuperar no sábado. ‘Coppola Revealed’ pega o grande diretor em pleno processo criativo de ‘Tetro’. Já disse para vocês que foi um dos melhores, senão o melhor filme que vi em Cannes este ano, e certamente um Coppola excepcional, como há tempos ele não fazia. Todo Copppola está presente em ‘Tetro’. Relações familiares, experimentalismo técnico (e cênico).