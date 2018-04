Coppola, cadê tu?

Também descobri, lendo Destak, que o pai de Sofia Coppola, Francis Ford, está no Brasil, mais exatamente em Santa Catarina, buscando terreno (em Floripa) para a construção de um resort internacional. Lamentei, não faz muito tempo, que o grande Coppola tenha parado com o cinema para se dedicar a outros negócios. Fui corrigido por vocês. Ele não parou e até tem novo filme pronto. O problema é que não chega a lugar nenhum. Nem aos grandes festivais. Imaginei que pudesse estar em Veneza, por exemplo. Enquanto isso, os negócios se diversificam – e aumentam. Depois da vinícola e dos restaurantes, Francis Ford agora quer ser hotelier. No Brasil!