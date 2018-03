Carlos me corrige e avisa que o verbo etonar não existe em português. Ai, meu Deus, havia citado a Garbo, com o verbo étonner, em francês. Ironia que precisa ser explicada, não dá. Perde a graça. Mas eu sei, sim, que etonar não existe. Podemos criar, não? Quanto à grande luta de Transformers ser na cidade, com prédios desabando pelo impacto de bombas e aviões que arrancam pedaços, não sei de vocês, mas eu vi ali uma coisa meio Torres Gêmeas, muito doida. É o estilo de Michael Bay. Vale pela piadinha do menino com a mãe, no carro. Os robôs se arrebentam, arrebentam o carro e ele diz, com o olho brilhando – ‘Cool!’ Michael Bay é aquele menino, claro.

