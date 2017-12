Conversa fora

Em Gramado, encontrei-me com Rubens Ewald Filho para conversar sobre a curadoria do festival. O grande nome, claro, é o dele. Não vou reproduzir a conversa no que se refere a Gramado, mas existem outros aspectos que me pareceram bem engraçados. Perguntei ao Rubinho o que ele andava vendo de bom. Nada – até a safra do Oscar, para ele, foi meia-boca. Aproveitei e disse que meu melhor filme do ano eram dois – O Cavalo de Turim, de Béla Tarr, e Francofonia – O Louvre sob a Ocupação, de Alexander Sokurov. Rubinho caiu duro. Disse que não viu o Sokurov, mas tem ouvido críticas péssimas a Francofonia. Brinquei com ele – mas com quem ‘tu’ andas saindo, criatura? Francofonia é maravilhoso. Conversa vai, conversa vem, o assunto caiu no ‘meu’ filme hollywoodiano de 2016. Foi demais para ele – Batman vs. Superman! Rubinho disse que o Superman de Zach Snyder não era Homem de Aço coisa nenhuma, mas Homem de Pau. Acho graça, divirto-me, mas não brinco quando digo que acho Henry Cavill o melhor ator, sempre. Cavill é o meu equivalente masculino de Greta Garbo. Até hoje tem gente que discute se ela era atriz ou só uma máscara. Semiologia pura. O desfecho de Rainha Cristina, de Rouben Mamoulián. Garbo olha para o horizonte, sem nenhuma expressão, e eu leio tudo naquele rosto. Com Henry Cavill, comigo, é a mesma coisa. Na contrapartida, o Batman de Ben Affleck é de cortar os pulsos. Gabriel Villela, o maior diretor de atores que conheço, adora Eddie Redmayne. É nosso pomo de discórdia. Eu só gosto do cara em Os Miseráveis, de Tom Hooper, na cena da Comuna de Paris, que considero antológica. Se pudesse, cassava o Oscar dele. Gabriel provoca – diz que minha fidelidade a Cavill já virou devoção. Mudando um pouco o assunto. Passei hoje na Consolação e li no muro do cemitério, duas palavras de ordem. Não sei há quanto estão ali. Me chamaram hoje a atenção. ‘Muerte al capital’ e ‘Viva o povo!’ Fiquei divagando sobre as mãos que escreveram isso. E não pude deixar de pensar que, se a Fiesp, na Paulista, tivesse muro, as inscrições seriam outras – ‘Morte ao povo’ e ‘Viva o capital!’

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.