Contra a parede

Já contei da emoção que foi sentar-me ao relento, com o amigo Dib Carneiro Neto, para vermos, projetados na parede externa do Hotel View, os clássicos de John Ford. A cena é de John Wayne em ‘No Tempo das Diligências’ (Stagecoach), que Ford filmou em 1938 e estreou no ano seguinte – há 70 anos! Havia sempre muita gente nessas sessões noturnas, incluindo cães sem dono que ficavam tentando catar os restos de alimentos que alguns turistas deixavam. E era só desviar o olhar para a direita e o vale estava ali, inteiro, com seu mistério. Na segunda noite, a lua só surgiu de madrugada, o que dificultava a visão, mas podiam-se perceber as silhuetas dos grandes Mittens. Magnífico!