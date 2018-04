Duas grandes atrações de Cannes foram escolhidas para abrir e fechar o Festival do Rio. Aliás, na revista de bordo da Delta, companhia pela qual viajei para os EUA na semana passada, o evento ganhou destaque como ‘o maior festival de cinema da América do Sul’. O encerramento já havia sido anunciado e será com ‘Bastardos Inglórios’, de Quentin Tarantino, em presença do diretor, dia 8 de outubro. A abertura, dia 24, terá ‘Taking Woodstock’, de Ang Lee, rebatizado como ‘Aconteceu em Woodstock’, para celebrar o 40º aniversário dos três dias de sexo, rock e liberdade. Entre esses extremos, os cinéfilos poderão ver a maior vitrine do cinema nacional – a Première Brasil, que este ano está particularmente rica em promessas – e também outras atrações de Cannes, desde o grande derrotado, Pedro Almodóvar (‘Os Abraços Partidos’) até o grande vencedor (‘A White Ribbon’ – por que não foi rebatizado como ‘O Lenço Branco’?). Resnais (‘Les Herbes Folles’), Sam Mendes (‘Distante Nós Vamos’), Lucrecia Martel (‘A Mulher sem Cabeça’), Juan José Campanella ‘O Segredo de Seus Olhos’), Steve McQueen (‘Fome’), Jane Campion (‘O Brilho de Uma Paixão’), Werner Herzog (‘Bad Lieutenant’) e Nikita Mikhalkov (‘Doze Jurados e Uma Sentença’) também devem aquecer a programação da mostra carioca. Tarantino, claro, será o astro dessa edição, que começa sob o signo de Aquário para terminar no banho de sangue tarantinesco – e eu espero ter meus 15 minutos de tête-à-tête com ele. Mas prometo a mim mesmo seguir com fidelidade canina os passos de duas velhinhas francesas, ambas de 81 anos, que são meus amores – a atriz Jeanne Moreau e a diretora Agnès Varda, que traz seu ensaístico ‘Les Plages d’Agnès’, um deslumbrante documentário nas bordas da ficção (e vice-versa). Faltam 11 dias e eu já estou em contagem regressiva, mas antes do Rio ainda dou um pulo em Los Angeles para (re)entrevistar John Lasseter e visitar os lendários estúdios de animação de Walt Disney, nas comemorações dos 70 anos de ‘Branca de Neve’.