Comprados!

PARIS – Estou muito cansado para postar mais alguma coisa sobre os filmes que vi hoje, mas recebi um e-mail do Jean-Thomas, da Imovision, que acho que vai interessar a vocês. Ele avisa que comprou dois dos mais importantes filmes exibidos em Cannes – o deo Fatih Akin, The Edge of Heaven, e também o de Gus Van Sant que ganhou o prêmio do 60º festival, Paranoid Park. Já é mais de meia-noite, vou dormir, mas deixo vocês com a certeza de que poderão ver estes filmes nos próximos meses. Jean-Thomas deve esperar pelo Festival do Rio. E pela Mostra. Mas The Edge of Heaven e Paranoid Park já estão a caminho e é o que importa.

