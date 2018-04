Como se mede o atrativo sexual?

Todo dia, a primeira imagem que vejo, ao chegar à minha mesa, é a da bela Jessica Alba, na cena da boate de Sin City. Jessica é o meu ‘descanso’ de tela. Tive um breve encontro com ela em Las Vegas, no ano do primeiro Quarteto Fantástico. Ela definiu sua personagem como a mãezona do grupo. Ontem estava esperando num consultório e fui ler a edição do jornal Destak. Encontrei material para muitos posts. O primeiro vai ser sobre Jessica Alba. Vocês acreditam que cientistas ingleses criaram uma fórmula para medir o atrativo sexual das mulheres? Eu vivo dizendo aqui que o cinema não é uma ciência exata – quem sabe esses cientistas também não provam que estou enganado? Mas, enfim, eles estabeleceram uma proporção entre cintura e quadris que define o tal atrativo sexual feminino. Fizeram as contas e descobriram que Jessica tem a melhor relação cintura-quadris. Salve ela! Mas, considerando que Destak também conta que Camila Pitanga, a Bebel, vai mostrar suas curvas na capa da Homem Vogue – ela já avisou: nua, never -, a pergunta que não quer calar é ‘alguém já mediu a proporção cintura-quadris da Camila?’ Te cuida, Jessica!