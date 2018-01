Fui ler os comentários acumulados e tenho de admitir, Gustavo, que essa coisa de eu insistir que o Flag of Our Fathers (A Conquista da Honra) concorria ao Globo de Ouro como melhor filme – drama – virou uma obsessao que só o Oscar poderá corrigir. Como quem está na chuva é para se molhar, acho que cabe a observacao no caso do ato falho Crime Delicado/Crime Perfeito, mas nao sou eu que vou me psicanalisar. Nas listas de westerns – sabem que eu também adoro Da Terra Nascem os Homens, do Wyler? É um filme prazeroso, para mim, e ao qual nunca me canso de assistir. Se estou zapeando na TV e caio nele, tenho de ir até o fim. Aliás, tenho de confessar que um dos filmes que mais tenho vontade de rever é o Friendly Persuasao, também do Wyler, lancado no Brasil como Sublime Tentacao. É a história de uma família quaker, contrária â violência, durante a Guerra Civil americana, com Gary Coopper e Dorothy McGuire. Atencao – vou esperar sair em DVD. Minha relacao com a tecnologia é meio precária. Essa história de ficar baixando filmes na internet nao é para mim. Também adorei a tal vulva melada, mesmo sem ter lido o comentário que originou a observacao. Gente! É mais comprido – o comentário em questao – que os meus posts!

